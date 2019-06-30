Ферстаппен удивлен своим выступлением в квалификации "Гран-при Австрии"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен - о выступлении в квалификации "Гран-при Австрии". Он показал третий результат, но из-за штрафа Льюиса Хэмилтона в гонке будет стартовать вторым.

- Перед "Гран-при" я даже не думал о том, что квалификация может пройти для нас удачно, – она могла сложиться куда тяжелее, – цитирует Ферстаппена Austosport. – К счастью, обновления, которые мы привезли сюда, сработали как надо, и эффективность шасси повысилась. Мне было очень приятно пилотировать машину сегодня – в поворотах она вела себя изумительно. Да, мы по-прежнему отстаем в темпе на прямых от "Феррари" и "Мерседеса", к тому же, эта трасса нам не очень подходит. Тем приятнее итоговый результат.

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

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