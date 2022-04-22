Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 00:55

Ферстаппен о Хэмилтоне: «Попытка стать совладельцем «Челси», являясь фанатом «Арсенала», кажется интересной»

Ферстаппен удивлен новостью о желании Хэмилтона стать совладельцем «Челси»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал новость о том, что Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» может стать совладельцем «Челси».

«Мне казалось, что Льюис болельщик «Арсенала». Так что попытка стать совладельцем «Челси», при этом являясь болельщиком «Арсенала», кажется мне весьма интересной. То есть я, как болельщик «ПСВ», никогда бы не пытался приобрести акции «Аякса».

А еще, если бы я решился на покупку футбольного клуба, то хотел бы быть полноценным владельцем. Тогда я бы сам мог принимать решения, а не просто быть совладельцем с небольшим количеством акций», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.

21 апреля появилась информация, что Хэмилтон и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс вошли в состав консорциума, который рассчитывает приобрести клуб.

Источник: https://racingnews365.nl/verstappen-verbaasd-over-chelsea-plannen-hamilton-ik-zou-ajax-ook-nooit-kopen
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Бузова встретилась с Губерниевым после скандала: тот принес конфеты с коньяком и предложил поцеловаться
Хамски опоздал, потом целовал руки и дарил коньяк в конфетах. Как мирились Губерниев и Бузова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс получит новый двигатель на машине перед этапом в Имоле
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости