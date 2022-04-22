Ферстаппен о Хэмилтоне: «Попытка стать совладельцем «Челси», являясь фанатом «Арсенала», кажется интересной»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал новость о том, что Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» может стать совладельцем «Челси».

«Мне казалось, что Льюис болельщик «Арсенала». Так что попытка стать совладельцем «Челси», при этом являясь болельщиком «Арсенала», кажется мне весьма интересной. То есть я, как болельщик «ПСВ», никогда бы не пытался приобрести акции «Аякса».

А еще, если бы я решился на покупку футбольного клуба, то хотел бы быть полноценным владельцем. Тогда я бы сам мог принимать решения, а не просто быть совладельцем с небольшим количеством акций», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.

21 апреля появилась информация, что Хэмилтон и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс вошли в состав консорциума, который рассчитывает приобрести клуб.