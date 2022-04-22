Ферстаппен: «Трасса наказывает вас за малейшую ошибку. Небольшая оплошность — и вы в стене»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Ситуация постоянно менялась — сначала трасса почти высохла, потом вновь начался дождь. Машина скользила, было трудно заставить шины работать.

Я очень рад, что смог завоевать поул на этой потрясающей трассе, которая наказывает вас за малейшую ошибку. Небольшая оплошность — и вы в стене.

Три первых этапа для нас прошли не по плану, постараемся хорошо провести этот уик-энд», — цитирует пилота Sky Sports.