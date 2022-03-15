Ферстаппен: «Судя по всему, у нас быстрая машина, и команда в хорошей форме»

Гонщик «Ред Булл», действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен рассказал, с каким настроем подходит к старту нового сезона.

«Команда многое узнала на тестах в Барселоне и Бахрейне, я очень рад, что теперь мы сосредоточимся на гонках. В спорте началась совершенно новая эра, может произойти что угодно. Сейчас все внимание на том, чтобы сократить отрывы между командами и упростить работу гонщиков, когда им приходится преследовать соперника — надеюсь, что мы это увидим в первой же гонке.

Судя по всему, у нас быстрая машина, и команда в хорошей форме. Самое главное для нас в Бахрейне — отработать стабильно и без проблем. Надеюсь, мы заработаем много очков», — цитирует Ферстаппена Autosport.

До первого гоночного уик-энда «Формулы-1» в 2022 году осталось всего несколько дней. Уже в пятницу на трассе Сахир пройдут тренировки «Гран-при Бахрейна».