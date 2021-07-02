Ферстаппен стал лучшим в первой практике «Гран-при Австрии»
14:06
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике «Гран-при Австрии».
Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку еще один пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, уступив семь десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, который показал 17-й результат.
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