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Ферстаппен стал лучшим в первой практике «Гран-при Австрии»

14:06
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике «Гран-при Австрии».

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку еще один пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время, уступив семь десятых секунды своему напарнику Мику Шумахеру, который показал 17-й результат.

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