Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно обеспечил себе победу в чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» в сезоне-2024.

На «Гран-при Лас-Вегаса» 27-летний нидерландец занял пятое место, однако этого оказалось достаточно, чтобы лишить его главного конкурента Ландо Норриса из «Макларен» математических шансов на титул.

До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в Катаре и Абу-Даби.

Ферстаппен выиграл чемпионат мира по кольцевым автогонкам четвертый год подряд. Он дебютировал в «Королевских гонках» в 17 лет, в результате чего установил рекорд — стал самым молодым гонщиком в истории «Ф-1».