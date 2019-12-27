Ферстаппен сравнил вынесение решений в «Формуле-1» с футбольными судьями

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему судьи зачастую проявляют непоследовательность в вынесении решений.

— В футболе все то же самое, не так ли? — приводит слова Ферстаппена Motorsport. — Есть разные судьи, одни достают из кармана желтые карточки чаще, чем другие. Да, разумеется, есть правила. Но все равно у судей есть свое мнение по поводу того, какое наказание они собираются применить.

В Лиге чемпионов могут судить не так, как в премьер-лиге. Один судья может дать желтую карточку, а другой — красную. И тогда спрашиваешь себя: а что вообще происходит? То же самое и в «Формуле-1».