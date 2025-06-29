Ферстаппен сошел с дистанции гонки в Австрии на первом круге

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил выступление на «Гран-при Австрии» после аварии на первом круге.

На старте гонки в четырехкратного чемпиона мира врезался гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли. После этого на трассе появилась машина безопасности. В результате инцидента оба пилота сошли с дистанции.

Ферстаппен стартовал на «Гран-при» с седьмой позиции, Антонелли — с девятой.

Старт гонки был отложен на 15 минут из-за возгорания болида пилота «Уильямс» Карлоса Сайнса.