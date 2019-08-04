18:29 | Авто-мото — Формула-1

Ферстаппен считает, что "Ред Буллу" немного не хватило до победы на "Гран-при Венгрии"

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Пилот "Ред Булл", голландец Макс Ферстаппен, который стал вторым на 12-м этапе чемпионата "Формулы-1" "Гран-при Венгрии", признался, что старался изо всех сил во время гонки.

Победителем "Гран-при Венгрии" стал пилот "Мерседеса"​, британец Льюис Хэмилтон.

"Мы просто не были достаточно быстры сегодня. Я старался изо всех сил на жесткой шине, но этого было просто недостаточно. Сегодня мы не выиграли, но это был хороший день для команды. Нам просто не хватило немного", – приводит слова Ферстаппена официальный Twitter "Формулы-1".

 

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