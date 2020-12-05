Ферстаппен считает, что Расселл способен выиграть в первой гонке за «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что гонщику «Мерседес» Джорджу Расселлу по силам выиграть гонку «Гран-при Сахира», которая станет для британца первой в составе «серебряных стрел».

— Конечно, Джордж может сходу выиграть, — приводит GrandPX слова Ферстаппена. — При этом Боттас тоже не подарок. Когда нет Хэмилтона, давление на Валттери снижается, так что, возможно, в воскресенье он выступит еще лучше, чем обычно. Впрочем, Расселлу явно хочется себя проявить, пусть он сам об этом и не говорит. У него есть отличный шанс показать, чего он стоит на фоне Боттаса.

Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс», заменяет в «Мерседес» заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона.