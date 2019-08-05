Ферстаппен считает, что "Мерседес" не во всех гонках атакует на полную силу

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стал вторым на 12-м этапе чемпионата "Формулы-1" "Гран-при Венгрии", поделился мнением о скорости "Мерседеса".

– Думаю, что все увидели, какой именно запас скорости есть у "Мерседеса", когда им нужно атаковать, – цитирует Ферстаппена его официальный сайт. – Льюис был очень хорош, но вы видели доминирование, когда он должен был атаковать на пределе. Думаю, в других гонках им не потребуется атаковать на полную силу.

В Австрии у них были проблемы с перегревом, а в Германии были сложные условия, но теперь их скорость показала, на что они способны. Далее у нас будут обновления болида и двигателя. Надеюсь, что это поможет приблизиться.