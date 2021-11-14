Ферстаппен рассказал, почему решил проверить заднее крыло болида Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему решил проверить заднее антикрыло на болиде Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». После квалификации «Гран-при Бразилии» он потрогал антикрыло болида британца, за что получил штраф в 50 тысяч евро за нарушение статьи 2.5.1 международного спортивного кодекса ФИА.

На болиде Хэмилтона было обнаружено, что параметры заднего крыла при открытии системы DRS не соответствовали требованиям технического регламента. Он был вынужден стартовать в спринт-квалификации с последнего места.

«Ну, понятно, что я хотел посмотреть на заднее антикрыло его болида. То есть, вы ведь сами все видели на видео — видели, что именно я делал. Я просто хотел посмотреть, насколько сильно в тот момент прогнулось антикрыло на его болиде. Это не имело никакого отношения к работе системы DRS, расследованием чего потом занялась ФИА.

На некоторые вещи порой хочется обратить внимание, поскольку сейчас кажется, что на определенных скоростях антикрылья все-таки начинают гнуться. Как вы знаете, в начале сезона всем пришлось немного менять свои антикрылья. Но у «Мерседеса», как мне кажется, порой крыло все равно начинает прогибаться. Вот почему я решил пойти и посмотреть сам», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Ферстаппен занял второе место в спринт-квалификации. Хэмилтон смог подняться на пятое место.