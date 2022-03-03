Ферстаппен рассказал, почему принял решение заключить новый долгосрочный контракт с «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о продлении контракта с командой. Новое соглашение действует до конца 2028 года.

«Я получаю наслаждение в составе «Ред Булл», так что выбор в пользу того, чтобы остаться в команде до конца сезона-2028 — был легким. Я люблю эту команду, а прошлый год был просто невероятным. Нашей целью с момента начала совместной работы было завоевание чемпионства. Мы этого добились, так что теперь речь идет о том, чтобы сохранять первый номер в долгосрочной перспективе», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. В сезоне-2021 гонщик впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.