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Сегодня, 17:36

Ферстаппен рассказал, почему принял решение заключить новый долгосрочный контракт с «Ред Булл»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о продлении контракта с командой. Новое соглашение действует до конца 2028 года.

«Я получаю наслаждение в составе «Ред Булл», так что выбор в пользу того, чтобы остаться в команде до конца сезона-2028 — был легким. Я люблю эту команду, а прошлый год был просто невероятным. Нашей целью с момента начала совместной работы было завоевание чемпионства. Мы этого добились, так что теперь речь идет о том, чтобы сохранять первый номер в долгосрочной перспективе», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. В сезоне-2021 гонщик впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.redbullracing.com/int-en/max-verstappen-signs-contract-extension
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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