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Сегодня, 17:50

Ферстаппен рассказал, планирует ли он жениться на Пике после рождения ребенка

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, собираются ли они с Келли Пике сыграть свадьбу в связи с беременностью девушки.

«Пока нет, но, вероятно, это скоро произойдет», — приводит слова Ферстаппена Sportskeeda.

Пара начала встречаться в 2020 году. Ранее Келли была спутницей российского гонщика Даниила Квята, у них есть общий ребенок — дочь Пенелопа. В начале декабря Ферстаппен и Пике сообщили, что станут родителями.

Макс Ферстаппен и&nbsp;Келли Пике. «Мини-Ферстаппен-Пике уже в пути»: история любви чемпиона мира Макса Ферстаппена и модели Келли Пике

27-летний нидерландский гонщик является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Он дебютировал в «Королевских гонках» в 2015 году.

Источник: Sportskeeda
Формула-1
Макс Ферстаппен
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