Ферстаппен рассказал, планирует ли он жениться на Пике после рождения ребенка

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, собираются ли они с Келли Пике сыграть свадьбу в связи с беременностью девушки.

«Пока нет, но, вероятно, это скоро произойдет», — приводит слова Ферстаппена Sportskeeda.

Пара начала встречаться в 2020 году. Ранее Келли была спутницей российского гонщика Даниила Квята, у них есть общий ребенок — дочь Пенелопа. В начале декабря Ферстаппен и Пике сообщили, что станут родителями.

27-летний нидерландский гонщик является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Он дебютировал в «Королевских гонках» в 2015 году.