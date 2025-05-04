Ферстаппен рассказал о выборе имени новорожденной дочери

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как они со своей возлюбленной Келли Пике выбирали имя для ребенка.

Пара объявила о рождении дочери 2 мая. Девочку назвали Лили.

«В какой-то момент нам с Келли показалось милым имя Лили. Оно красивое и короткое. И у нее не будет второго имени. Просто Лили и фамилия. Буду ли я менять подгузник? Пока у Келли все было под контролем. Но честно признаться, я сам был немного беременный, потому что слегка перестал следить за диетой, мой вес сейчас на пределе. Теперь мне просто нужно немного позже тормозить в первом повороте (смеется)», — приводит Nextgen-Auto слова гонщика.

У Келли Пике уже есть дочь Пенелопа от отношений с бывшим пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом.

27-летний Ферстаппен является четырехкратным чемпионом мира. После пяти этапов нынешнего сезона «Формулы-1» нидерландец занимает третье место в личном зачете пилотов, на его счету 87 очков.