Ферстаппен рассказал о своей главной цели в «Формуле-1»
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своей главной цели в карьере.
«Если ты стал чемпионом — то это все. И после этого будет уже не так важно, сколько именно титулов ты в итоге сумеешь завоевать, потому что у тебя уже будет один титул, ты будешь чемпионом.
Да, конечно, я буду стараться выиграть еще титулы, но стать чемпионом — это главная и единственная цель. И я, разумеется, буду стараться достичь этой цели.
При этом после того как ты станешь чемпионом, давления станет намного меньше. Конечно, я по-прежнему буду получать огромное удовольствие от пилотажа, самих гонок, но, став чемпионом, я, возможно, начну уделять чуть больше времени другим вещам, которых я тоже хочу достичь уже вне «Ф-1», — приводит слова Ферстаппена Racefans.
Ферстаппен опережает пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в личном зачете на восемь очков.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/11/24/racefans-round-up-24-11-4/
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