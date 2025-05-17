Ферстаппен рассказал о своем будущем в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, останется ли в австрийском коллективе в 2026 году.

«На мой взгляд, я всегда думал о будущем. Даже в лучшие годы. С другой стороны, на данный момент я довольно спокоен.

Я всегда говорил, что буду выступать в следующем году за «Ред Булл». Таково наше намерение. Если только все не пойдет совсем не так. Но уход из коллектива в данный момент не входит в мои цели», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

В субботу состоится квалификация «Гран-при Эмилии-Романьи». Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.