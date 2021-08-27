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Ферстаппен рассказал о причинах аварии во второй практике «Гран-при Бельгии»

18:21
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о первом дне «Гран-при Бельгии». В конце второй практики он попал в аварию и разбил болид.

«Не знаю, что именно случилось, я просто потерял контроль над задней частью машины. При корректировании траектории возникла слишком сильная избыточная поворачиваемость — в итоге я, к сожалению, врезался в стену.

До этого все прошло хорошо, машина отлично работала, мы очень довольны. Хотя понятно, что в перерыве между первой и второй практикой нам пришлось немного доработать настройки. Но в целом я доволен, мы неплохо начали уик-энд", — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировочной сессии, несмотря на аварию. «Гран-при Бельгии» «Формулы-1» проходит с 27 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-very-happy-with-car-feeling-despite-fp2-crash/6654704/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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