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8 октября, 14:59

Ферстаппен рассказал, как предложил де Врису позвонить Марко после «Гран-при Италии»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своем вкладе в переход нидерландского гонщика Ника де Вриса в «Альфа Таури» и посоветовал ему позвонить советнику австрийской команды по автоспорту Хельмуту Марко.

«Для него это невероятное событие, он долго добивался этого и наконец получил возможность стать пилотом Формулы-1. После Монцы уже не было настоящих дискуссий. Хельмут — достаточно решительный человек, когда ему что-то нравится, и поэтому он подписал Ника. В то время как другие команды, возможно, были более осторожными. Мы с Ником хорошие друзья. Во время ужина на следующий день после Монцы я ему сказал: «Просто позвони Марко», мы ведь не знали, что он ответит. Это было самое подходящее время для звонка. Хельмут, вероятно, на следующий день все еще был под впечатлением после той воскресной гонки. В итоге у Ника все получилось. Я очень рад за него», — приводит слова Ферстаппена Racefans.net.

Нидерландец начнет выступать за «Альфа Таури» с сезона-2023.

Де Врис становил чемпионом «Формулы-2» в 2019 году, после чего провел три сезона в «Формуле-Е» выиграв титул в сезоне-2020/21.

27-летний спортсмен дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем году на «Гран-при Италии» — он заменял основного пилота «Уильямс» Александра Албона, который пропустил этап из-за аппендицита. По итогам гонки де Врис занял девятое место.

Источник: https://www.racefans.net/2022/10/08/verstappen-reveals-role-he-played-in-helping-de-vries-get-alphatauri-drive/
Формула-1
Альфа Таури
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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