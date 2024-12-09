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Сегодня, 09:40

Ферстаппен: «Я извинился перед Оскаром»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что извинился перед Оскаром Пиастри за аварию на «Гран-при Абу-Даби».
«Я хорошо стартовал, занял внутренний радиус и понял, что на апексе нам с Оскаром места не хватит. Я попытался удержать машину на поребрике, но, к сожалению, мы коснулись шинами и машины развернуло. Я извинился перед Оскаром, он один из последних парней, с которыми хочется сцепиться, и это было не очень хорошо. После этого моя гонка складывалась непросто, у нас были проблемы с перегревом шин. К сожалению, я застрял на позиции и не мог прибавить в темпе.

Позади длинный сезон, сегодня нам не за что было бороться. Я с нетерпением жду перерыва, хочу отключиться, расслабиться, провести время с семьёй и друзьями. Нам есть над чем работать в следующем году, у нас уже есть хорошие идеи, я смогу их оценить, когда сяду в машину в следующем году.

Наш сезон состоял из подъемов и спадов, а в McLaren были быстры и стабильны, начиная с Майами. Я хочу поблагодарить команду за этот сезон, он был долгим, но мы сплотились, и в итоге выиграли чемпионский титул — это здорово!», — рассказал Ферстаппен.

Победителем гонки на заключительном этапе сезона стал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари», третье — его партнер по команде Шарль Леклер. Ферстаппен финишировал шестым.

В этом году 27-летний нидерландский гонщик в четвертый раз завоевал чемпионский титул.

Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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