Ферстаппен рассказал, чего не хватает «Ред Буллу» по сравнению с «Феррари»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты первых двух тренировок «Гран-при Монако».

«Первая тренировка получилась достаточно сложной. Мне не нравилось поведение машины на поребриках и кочках. Во второй сессии машина вела себя намного лучше и была конкурентоспособнее. По сравнению с «Феррари» нам не хватает общей стабильности машины. Нам нужно продолжать работать, чтобы остаться впереди завтра. В целом, машина хорошо управляется. Начало дня получилось сложным, но все закончилось хорошо», — цитирует F1 News Ферстаппена.