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16 апреля, 14:15

Ферстаппен рассчитывает на улучшение результатов в Джидде

Камила Абдурахманова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил оптимизм относительно предстоящего «Гран-при Саудовской Аравии».

«Бахрейн явно не задался для нас — результаты оказались далеки от ожиданий. Нам предстоит серьезная работа по улучшению машины, чтобы вернуться на конкурентный уровень.

Однако трасса в Джидде в прошлом сезоне хорошо соответствовала характеристикам нашего болида. Это захватывающая полугородская трасса с высокими скоростями, где износ шин обычно менее выражен. Это должно сыграть нам на руку.

Предстоящий этап завершает «тройную» серию гонок. Надеюсь, мы сможем повторить ту скорость, которую демонстрировали в Японии», — заявил голландский гонщик racingnews365.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Макс Ферстаппен
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