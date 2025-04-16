Ферстаппен рассчитывает на улучшение результатов в Джидде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил оптимизм относительно предстоящего «Гран-при Саудовской Аравии».

«Бахрейн явно не задался для нас — результаты оказались далеки от ожиданий. Нам предстоит серьезная работа по улучшению машины, чтобы вернуться на конкурентный уровень.

Однако трасса в Джидде в прошлом сезоне хорошо соответствовала характеристикам нашего болида. Это захватывающая полугородская трасса с высокими скоростями, где износ шин обычно менее выражен. Это должно сыграть нам на руку.

Предстоящий этап завершает «тройную» серию гонок. Надеюсь, мы сможем повторить ту скорость, которую демонстрировали в Японии», — заявил голландский гонщик racingnews365.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.