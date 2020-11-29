Ферстаппен рад, что Грожан избежал серьезных травм

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свое выступление на «Гран-при Бахрейна». Он занял второе место. Также гонщик прокомментировал аварию Романа Грожана на старте соревнований.

«Старт был не таким, каким мы хотели бы его видеть, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — Слава богу что, Ромен (Грожан — Прим. «СЭ») избежал серьезных проблем (со здоровьем — Прим. «СЭ»). Я очень переживал, я видел огонь. Надеюсь, Ромен сможет быстро восстановиться. Да, мне не хватало темпа в борьбе с Хэмилтоном. Сегодня мы медленно проводили пит-стопы. Это другая конфигурация трассы, никто раньше на ней не ездил. Она вызывает вопросы».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал партнер Ферстаппена Александр Албон. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» на 11-й позиции.