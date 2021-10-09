Ферстаппен о третьем месте в квалификации «Гран-при Турции»: «В целом, я доволен результатом»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Турции».

«В начале было трудно из-за погодных условий, но по сравнению со вчерашним днем мы сделали серьезный шаг вперед. В целом, круги получались хорошими, хотя на последнем мы немного потеряли на прямой. Завтра я буду стартовать со второй строчки, посмотрим, как будет с погодой, но я доволен результатом. Я должен быть немного сильнее, посмотрим, насколько конкурентоспособными мы будем в гонке. Похоже, что износ шин здесь весьма сильный, но трасса очень веселая», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Ферстаппен занял третье место по итогам квалификации, но займет вторую строчку на стартовой решетке из-за штрафа у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», который опустится на 11-е место.

Гонка в рамках «Гран-при Турции» пройдет завтра, 10 октября, начало — в 15.00 (мск).