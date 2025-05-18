Ферстаппен прокомментировал победу в гонке «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Старт вышел неидеальным, но я сохранил внешнюю траекторию и решил рискнуть — атаковал снаружи, что в итоге принесло успех. Это дало нам возможность показать настоящий темп машины — в чистом воздухе мы были сильны, удалось контролировать износ резины. Прогресс по сравнению с пятницей колоссальный, я действительно впечатлен.

На рестарте мне все удалось, и оставалось только грамотно довести гонку до конца. Безмерно горжусь работой команды — эта неделя была для нас критически важной, и машина отвечала просто превосходно. Каждый аспект гонки — от выбора моментов для пит-стопов до их исполнения — был реализован на высочайшем уровне», — сказал Ферстаппен после финиша гонки в Имоле.

Вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим финишировал напарник Норриса. лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.