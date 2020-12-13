Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Абу-Даби»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после «Гран-при Абу-Даби». Он одержал победу в гонке.

«Старт получился отличный, а дальше пришлось следить за состоянием шин, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — Нам удалось сделать все правильно. Когда стартуешь первым, ты можешь задавать темп гонки. Определенные проблемы были только при обгоне круговых. Доволен, что победил и поднимусь на подиум».

В тройку лучших также вошли пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.