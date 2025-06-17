Ферстаппен: «Чтобы обыграть «Макларен», нужно больше скорости»

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал борьбу своей команды «Ред Булл» с лидирующим в сезоне «Макларен».

«Нам нужно чаще побеждать, а для этого стать быстрее. Этот уик-энд был неплохим, но все равно недостаточно сильным. На некоторых трассах у нас есть шансы, но без улучшения машины задача усложняется.

«Макларен» выдает феноменальный сезон, и превзойти его крайне сложно. Да, один уик-энд у него не задался, но он по-прежнему фаворит. Нам же нужно продолжать улучшать машину, чтобы быть быстрыми на всех трассах.

Главное — повысить производительность. Надеюсь, мы сможем так же уверенно стартовать на каждом этапе, но без прогресса в скорости этого не добиться», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.