Ферстаппен продолжает лидировать в зачете пилотов после «Гран-при Бразилии»
После «Гран-при Бразилии» лидерство в зачете пилотов сохраняет гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В его активе 332,5 очка.
Второе место у Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес» (318,5). Напарник Хэмилтона Валттери Боттас на третьем позиции — 203 очка. Россиянин Никита Мазепин («Хаас») очков не набирал.
Напомним, что Хэмилтон выиграл гонку. Ферстаппен стал вторым, а Боттас — третьим.
«Формула-1»
Зачет пилотов
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 332,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 318,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 203
4. Серхио Перес («Ред Булл») — 178
5. Ландо Норрис («Макларен») — 151
6. Шарль Леклер («Феррари») — 148
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 139.5
8. Даниэл Риккьярдо («Макларен») — 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 92
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 62
11. Эстебан Окон («Альпин») — 50
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 42
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10
17. Николас Латифи («Уильямс») — 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
19. Мик Шумахер («Хаас») — 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 0
21. Никита Мазепин («Хаас») — 0
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