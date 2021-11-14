Ферстаппен продолжает лидировать в зачете пилотов после «Гран-при Бразилии»

После «Гран-при Бразилии» лидерство в зачете пилотов сохраняет гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В его активе 332,5 очка.

Второе место у Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес» (318,5). Напарник Хэмилтона Валттери Боттас на третьем позиции — 203 очка. Россиянин Никита Мазепин («Хаас») очков не набирал.

Напомним, что Хэмилтон выиграл гонку. Ферстаппен стал вторым, а Боттас — третьим.

«Формула-1»

Зачет пилотов

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 332,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 318,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 203

4. Серхио Перес («Ред Булл») — 178

5. Ландо Норрис («Макларен») — 151

6. Шарль Леклер («Феррари») — 148

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 139.5

8. Даниэл Риккьярдо («Макларен») — 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 92

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 62

11. Эстебан Окон («Альпин») — 50

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 42

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10

17. Николас Латифи («Уильямс») — 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

19. Мик Шумахер («Хаас») — 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 0

21. Никита Мазепин («Хаас») — 0