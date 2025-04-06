Ферстаппен: «Победа важна, но сохраняем трезвый взгляд»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший поул на «Гран-при Японии», признал, что удержать лидерство в гонке будет непросто.

«Я полон мотивации и верю в хороший результат. Победа здесь многое значит, но важно оставаться реалистами. Борьба будет жесткой, и чтобы сохранить позиции, нам придется выложиться на все сто.

Наша задача — сосредоточиться на своей гонке, максимально использовать сильные стороны машины, а там посмотрим», — заявил Ферстаппен перед стартом в Сузуке.