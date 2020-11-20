Ферстаппен: «Приятно попадать на подиум, но я часто чувствую себя там третьим лишним»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — о своих подиумах в сезоне-2020. Чаще всего в этом году в тройку попадали Ферстаппен и два пилота «Мерседес» — Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

— Конечно, попасть на подиум приятно, но я часто чувствовал себя третьим лишним, — приводит GPFans слова Ферстаппена. — Я предпочитаю сам провести романтический ужин с девушкой, а не быть на нем лишним. Имею в виду, что не хочется ходить вокруг да около, а потом оставаться разочарованным, потому что не можешь добиться результата, которого хочешь. Я стараюсь это делать, продолжать давить и добиваться лучших результатов, и так будет на каждом этапе.