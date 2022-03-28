Ферстаппен приблизился к топ-10 пилотов по числу подиумов в «Формуле-1»

По общему числу подиумов лидер «Ред Булла» Макс Ферстаппен, победивший на «Гран-при Саудовской Аравии», уже сейчас вплотную подобрался к десятке сильнейших.

В активе у Ферстаппена 61 попадание в тройку сильнейших. Замыкающий топ-10 Дэвид Култхард поднимался на пьедестал 62 раза.

Тройку сильнейших составляют: Льюис Хэмилтон (183 подиума), Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттеля (122).

Лидеры по числу подиумов в «Формуле-1»