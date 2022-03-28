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Сегодня, 00:03

Ферстаппен приблизился к топ-10 пилотов по числу подиумов в «Формуле-1»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

По общему числу подиумов лидер «Ред Булла» Макс Ферстаппен, победивший на «Гран-при Саудовской Аравии», уже сейчас вплотную подобрался к десятке сильнейших.

В активе у Ферстаппена 61 попадание в тройку сильнейших. Замыкающий топ-10 Дэвид Култхард поднимался на пьедестал 62 раза.

Тройку сильнейших составляют: Льюис Хэмилтон (183 подиума), Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттеля (122).

Лидеры по числу подиумов в «Формуле-1»

Пилот

Страны

Гонки

Подиумы

Места (1-2-3)

Льюис Хэмилтон

Великобритания

290

183

103-70-30

Михаэль Шумахер

Германия

307

155

91-43-21

Себастьян Феттель

Германия

279

122

53-36-33

Ален Прост

Франция

199

106

51-35-20

Кими Райкконен

Финляндия

350

103

21-37-45

Фернандо Алонсо

Испания

336

98

32-37-29

Айртон Сенна

Бразилия

161

80

41-23-16

Рубенс Баррикелло

Бразилия

323

68

11-29-28

Валттери Боттас

Финляндия

180

67

10-29-28

Дэвид Култхард

Великобритания

246

62

13-26-23

Макс Ферстаппен

Нидерланды

143

61

21-25-15

Нельсон Пике

Бразилия

204

60

23-20-17
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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