Ферстаппен приблизился к топ-10 пилотов по числу подиумов в «Формуле-1»
По общему числу подиумов лидер «Ред Булла» Макс Ферстаппен, победивший на «Гран-при Саудовской Аравии», уже сейчас вплотную подобрался к десятке сильнейших.
В активе у Ферстаппена 61 попадание в тройку сильнейших. Замыкающий топ-10 Дэвид Култхард поднимался на пьедестал 62 раза.
Тройку сильнейших составляют: Льюис Хэмилтон (183 подиума), Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттеля (122).
Лидеры по числу подиумов в «Формуле-1»
|
Пилот
|
Страны
|
Гонки
|
Подиумы
|
Места (1-2-3)
|
Льюис Хэмилтон
|
Великобритания
|
290
|
183
|
103-70-30
|
Михаэль Шумахер
|
Германия
|
307
|
155
|
91-43-21
|
Себастьян Феттель
|
Германия
|
279
|
122
|
53-36-33
|
Ален Прост
|
Франция
|
199
|
106
|
51-35-20
|
Кими Райкконен
|
Финляндия
|
350
|
103
|
21-37-45
|
Фернандо Алонсо
|
Испания
|
336
|
98
|
32-37-29
|
Айртон Сенна
|
Бразилия
|
161
|
80
|
41-23-16
|
Рубенс Баррикелло
|
Бразилия
|
323
|
68
|
11-29-28
|
Валттери Боттас
|
Финляндия
|
180
|
67
|
10-29-28
|
Дэвид Култхард
|
Великобритания
|
246
|
62
|
13-26-23
|
Макс Ферстаппен
|
Нидерланды
|
143
|
61
|
21-25-15
|
Нельсон Пике
|
Бразилия
|
204
|
60
|
23-20-17