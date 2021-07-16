Ферстаппен пожаловался на недостаточную управляемость болида после квалификации

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итог квалификации «Гран-при Великобритании». Он занял второе место.

«В принципе, я мог бы быть доволен, но у меня было много моментов недостаточной управляемости машины, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. — Не знаю, связано ли это с общими настройками или настройками переднего крыла. Немного странно, что квалификация не имеет такого значения, как обычно. Уверен, что мы сможем провести завтрашнюю гонку на сильном уровне».

Первое место в квалификации занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.