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6 апреля, 13:29

Ферстаппен повторил достижение Хэмилтона, Шумахера и Проста

Камила Абдурахманова
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Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен вошел в число пилотов, которые выигрывали как минимум один «Гран-при» на протяжении 10 сезонов.

В воскресенье 27-летний нидерландец финишировал первым на этапе в Японии и продлил свою серию, которая началась в 2016 году.

По этому показателю Ферстаппен догнал Михаэля Шумахера (15 сезонов с победами с 1992 по 2006 год), Льюиса Хэмилтона (15 сезонов с 2007 по 2021 год) и Алена Проста (10 сезонов с 1981 по 1990 год).

Формула-1
Макс Ферстаппен
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