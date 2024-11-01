Ферстаппен потеряет пять позиций на старте гонки в Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил штраф в размере пяти утраченных позиций на старте воскресной гонки на этапе в Бразилии, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Наказание связано с тем, что «быки» заменили силовую установку на машине 27-летнего гонщика. При этом штраф не распространяется на субботний спринт.

В первой практике «Гран-при Бразилии», которая состоялась в пятницу, Ферстаппен показал 15-й результат. В субботу пройдут квалификация к спринту (17.00 мск) и сам спринт (21.00 мск). Основная гонка запланирована на воскресенье в 20.00 мск.

Ферстаппен продолжает занимать первое место в личном зачете «Формулы-1» с 362 очками. Ландо Норрис из «Макларен», идущий вторым, сократил отставание от нидерландца до 47 очков. На третьей строчке — Шарль Леклер («Феррари»), уступающий Ферстаппену 71 очко.