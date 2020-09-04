Ферстаппен попал в аварию на трассе в Монце. Видео

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен попал в аварию во время первой сессии свободных заездов «Гран-при Италии».

Голландец не справился с управлением в скоростной шикане «Аскари» и вылетел за пределы трассы. После контакта с защитными барьерами гонщик сломал переднее антикрыло болида. Сессия свободных заездов была прервана из-за инцидента.

По итогам первой практики «Гран-при Италии» Ферстаппен показал 5-й результат.