Ферстаппен попал в аварию на трассе в Монце. Видео
14:22
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен попал в аварию во время первой сессии свободных заездов «Гран-при Италии».
Голландец не справился с управлением в скоростной шикане «Аскари» и вылетел за пределы трассы. После контакта с защитными барьерами гонщик сломал переднее антикрыло болида. Сессия свободных заездов была прервана из-за инцидента.
По итогам первой практики «Гран-при Италии» Ферстаппен показал 5-й результат.
Monza can catch out the very best of them...#ItalianGP ?? #F1 pic.twitter.com/gVqC2XUMD5— Formula 1 (@F1) September 4, 2020