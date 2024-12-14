Ферстаппен получил кубок за победу в «Формуле-1» на церемонии FIA в Руанде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил кубок за победу в сезоне «Формулы-1» на церемонии вручения призов Международной автомобильной федерации (FIA).

Церемония вручения призов прошло в Кигали (Руанда). В 2024 году Ферстаппен выиграл 9 из 24 гонок и набрал 437 очков. Для 27-летнего голландца это четвертая победа подряд.

Победу в Кубке конструкторов одержал «Макларен». Британская команда впервые с 1998 года завоевала титул, набрав 666 очков.