Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:50

Ферстаппен показал лучшие результаты тестов на трех разных машинах

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Формулы-1» команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил три лучших результата на тестах машин серии GT в Портиамо.

18 декабря гонщик принял участие в тестировании, где он управлял тремя разными автомобилями и занял три первых места в протоколе.

По результатам сезона 2024 года Макс Ферстаппен набрал 437 очков и в четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Второе место занял пилот команды «Макларен» Ландо Норрис с 374 очками. Третье место досталось Шарлю Леклеру из «Феррари», который набрал 356 очков.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Читайте также
ААстролог предсказывает конец карьеры. Что происходит с Ови и его погоней
Кубок года «Спорт-Экспресс» вернул Аленичева на 30 лет назад
«Мне нравится увиденное в России». Интервью агента американского фигуриста Малинина
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хорнер: «Ред Булл» выбирал между Лоусоном и Цунодой»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости