Ферстаппен показал лучшее время во второй практике «Гран-при Канады»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй практике «Гран-при Канады». Время его лучшего круга — 1 минута 14,127 секунды.

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», который отстал от лидера на 0,081 секунды. Замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс (+0,373 секунды).

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал 13-м.

Напомним, квалификация этапа, который проходит в Монреале, состоится в субботу, 18 июня. Гонка состоится 19 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.