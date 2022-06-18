Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 02:10

Ферстаппен показал лучшее время во второй практике «Гран-при Канады»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй практике «Гран-при Канады». Время его лучшего круга — 1 минута 14,127 секунды.

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», который отстал от лидера на 0,081 секунды. Замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс (+0,373 секунды).

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал 13-м.

Напомним, квалификация этапа, который проходит в Монреале, состоится в субботу, 18 июня. Гонка состоится 19 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Сергей Степашин: «Йоканович — хороший мотиватор. А из команды пока никто не ушел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цунода будет стартовать на «Гран-при Канады» последним из-за замены мотора

Леклер оштрафован на 10 позиций на «Гран-при Канады»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости