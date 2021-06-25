Ферстаппен показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Австрии», Мазепин занял 18-е место
17:10
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Австрии».
Результат голландца — 1.05,412. Второе место занял Даниэль Риккардо из «Макларен» (отставание — +0,336 секунды), третий — Эстебан Окон из «Альпин» (+0,378).
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 18-й результат (+1,992).
Француз Пьер Гасли, занявший второе место в первой практике, пропустил вторую сессию из-за проблем с двигателем.
Max Verstappen lands P1 for the second time on Friday— Formula 1 (@F1) June 25, 2021
Who impressed you most in FP2? ?#StyrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/zL5OsUEE9X
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