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Ферстаппен показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Австрии», Мазепин занял 18-е место

17:10
Макс Ферстаппен. Фото «Формула-1»
Макс Ферстаппен. Фото «Формула-1»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Австрии».

Результат голландца — 1.05,412. Второе место занял Даниэль Риккардо из «Макларен» (отставание — +0,336 секунды), третий — Эстебан Окон из «Альпин» (+0,378).

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 18-й результат (+1,992).

Француз Пьер Гасли, занявший второе место в первой практике, пропустил вторую сессию из-за проблем с двигателем.

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