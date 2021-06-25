Ферстаппен показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Австрии», Мазепин занял 18-е место

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Австрии».

Результат голландца — 1.05,412. Второе место занял Даниэль Риккардо из «Макларен» (отставание — +0,336 секунды), третий — Эстебан Окон из «Альпин» (+0,378).

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 18-й результат (+1,992).

Француз Пьер Гасли, занявший второе место в первой практике, пропустил вторую сессию из-за проблем с двигателем.