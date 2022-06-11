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Сегодня, 19:00

Ферстаппен о третьем месте в квалификации: «Это не тот результат, на который мы надеялись»

Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Азербайджана»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о результатах квалификации «Гран-при Азербайджана».

«Думаю, старт круга вышел хорошим, но дальше все постепенно становилось все хуже. Ошибки были совсем небольшими, просто в целом у нас были небольшие трудности с тем, чтобы по ходу круга найти оптимальный баланс в поведении передних и задних колес.

Так что да, разумеется, это не тот результат, на который мы надеялись. Но 2 и 3 место для команды — это хороший результат, завтра у нас будет хорошая возможность что-то сделать. Думаю, что в целом нашей машине чуть-чуть не хватает скорости на одном быстром круге, однако в остальном все должно быть хорошо», - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

В квалификации Ферстаппен показал третье время. Выиграл Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Гонка состоится завтра, 12 июня, в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12631574/azerbaijan-grand-prix-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-red-bull-and-ferrari-compete-for-baku-pole
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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