Ферстаппен о поуле в Японии: «Последний круг был идеален»

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» поделился впечатлениями после завоевания поула на квалификации «Гран-при Японии».

«Мы выжимали максимум, чтобы найти оптимальный баланс. Это требовало работы — с каждой сессией машина становилась чуть лучше. Эти небольшие улучшения в итоге решили все. Последний круг получился просто идеальным — невероятно приятное ощущение», — признался 27-летний голландец.

Второе время показал Ландо Норрис («Макларен»), замкнул тройку лидеров его напарник Оскар Пиастри.