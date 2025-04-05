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5 апреля, 10:27

Ферстаппен о поуле в Японии: «Последний круг был идеален»

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» поделился впечатлениями после завоевания поула на квалификации «Гран-при Японии».

«Мы выжимали максимум, чтобы найти оптимальный баланс. Это требовало работы — с каждой сессией машина становилась чуть лучше. Эти небольшие улучшения в итоге решили все. Последний круг получился просто идеальным — невероятно приятное ощущение», — признался 27-летний голландец.

Второе время показал Ландо Норрис («Макларен»), замкнул тройку лидеров его напарник Оскар Пиастри.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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