Ферстаппен поделился впечатлениями от победы в «Гран-при Эмилии-Романьи»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы в гонке «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Это было очень непросто, особенно с учетом погодных условий. Было трудно удержать машину на трассе. Думаю, мы со всем хорошо справились. Потом, после красных флагов, во время рестарта меня чуть не развернуло, нам повезло. В остальном, сегодня все сложилось очень хорошо, я счастлив», — цитирует Sky Sports Ферстаппена.

Несмотря на победу, Ферстаппен не смог опередить Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» в личном зачете. Британец пришел к финишу на втором месте, он опережает голландца на одно очко.