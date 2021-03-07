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Ферстаппен поделился ожиданиями от работы с Пересом

12:57
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от совместной работы с Серхио Пересом в сезоне-2021.

«Я ожидаю, что Серхио будет отлично справляться со своей работой, как он справлялся всю свою карьеру в «Формуле-1». Надеюсь, мы сможем заработать много очков для нашей команды. Важно зарабатывать как можно больше очков обоими болидами, возможно, в этом году все станет лучше. Мы хотим усложнить жизнь «Мерседеса», который все еще остается фаворитом», — цитирует GPFans Ферстаппена.

Перес дебютирует в «Ред Булл» в сезоне-2021, который начнется 28 марта. Первой гонкой сезона станет «Гран-при Бахрейна».

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/articles/62228/verstappen-aspirations-unchanged-by-perez-red-bull-partnership/

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