Ферстаппен поделился ожиданиями от работы с Пересом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от совместной работы с Серхио Пересом в сезоне-2021.

«Я ожидаю, что Серхио будет отлично справляться со своей работой, как он справлялся всю свою карьеру в «Формуле-1». Надеюсь, мы сможем заработать много очков для нашей команды. Важно зарабатывать как можно больше очков обоими болидами, возможно, в этом году все станет лучше. Мы хотим усложнить жизнь «Мерседеса», который все еще остается фаворитом», — цитирует GPFans Ферстаппена.

Перес дебютирует в «Ред Булл» в сезоне-2021, который начнется 28 марта. Первой гонкой сезона станет «Гран-при Бахрейна».