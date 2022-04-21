Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Эмилии-Романьи».

«В Имоле нас ждет первый спринт в сезоне, поэтому важно будет выжать как можно больше из первой практики, чтобы у нас было хорошее понимание настроек для квалификации», — приводит пресс-служба «Ред Булла» слова Ферстаппена.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля.

После трех этапов сезона-2022 Макс Ферстаппен занимает шестое место в личном зачете с 25 очками. Нидерландец является действующим чемпионом «Формулы-1».