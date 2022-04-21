Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:47

Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Эмилии-Романьи».

«В Имоле нас ждет первый спринт в сезоне, поэтому важно будет выжать как можно больше из первой практики, чтобы у нас было хорошее понимание настроек для квалификации», — приводит пресс-служба «Ред Булла» слова Ферстаппена.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля.

После трех этапов сезона-2022 Макс Ферстаппен занимает шестое место в личном зачете с 25 очками. Нидерландец является действующим чемпионом «Формулы-1».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0

Читайте также

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин поднялся на 13-ю строчку и сравнялся с Кейном
Теперь танцорам разрешат даже прыгать. Ждем четверных?
Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
ЦСКА — «Металлург»: команда Федорова докажет, что поражение было случайностью
Что будет, если не мыть овощи и фрукты из магазина?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс прокомментировал продление контракта с «Феррари»

Бинотто — о контракте Сайнса: «Карлос доказал, что у него есть талант, который мы ожидали»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости