Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящей гонки «Гран-при Азербайджана».

«В прошлом году я тоже стартовал третьим, и эта стартовая позиция оказалась для меня несчастливой. Но если у вас есть хороший темп, на самом деле все остальное не так важно — вы все равно окажетесь в лидерах.

Я думаю, что в завтрашней гонке мы в любом случае сможем немного стабилизировать ситуацию. И, надеюсь, как команда сможем надавить на «Феррари», и, опять же надеюсь, получить преимущество», — приводит слова Ферстаппена Planet F1.

В квалификации Ферстаппен показал третье время. Выиграл Шарль Леклер из «Феррари».

Гонка состоится 12 июня в 14:00 по московскому времени.