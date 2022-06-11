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11 июня, 23:55

Ферстаппен поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Азербайджана»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящей гонки «Гран-при Азербайджана».

«В прошлом году я тоже стартовал третьим, и эта стартовая позиция оказалась для меня несчастливой. Но если у вас есть хороший темп, на самом деле все остальное не так важно — вы все равно окажетесь в лидерах.

Я думаю, что в завтрашней гонке мы в любом случае сможем немного стабилизировать ситуацию. И, надеюсь, как команда сможем надавить на «Феррари», и, опять же надеюсь, получить преимущество», — приводит слова Ферстаппена Planet F1.

В квалификации Ферстаппен показал третье время. Выиграл Шарль Леклер из «Феррари».

Гонка состоится 12 июня в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://www.planetf1.com/news/max-verstappen-unlucky-baku-position/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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