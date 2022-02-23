Ферстаппен поделился ощущениями от нового болида после первого дня тестов «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об итогах первого дня тестов «Формулы-1» в Барселоне. Победитель прошлого сезона показал девятый результат.

«Машина стала совсем другой. Думаю, болид смотрится неплохо, но главное, чтобы она оказалась быстрой. Мы надеемся, что так и будет.

Сегодня главной задачей было проехать как можно больше кругов, привыкнуть к машине, а также получить представление о том, как она вообще ведет себя на трассе. Сегодня все работало хорошо, неплохой старт.

Ты стараешься определить баланс машины, постепенно выясняешь ее предельные возможности. Но самое важное — это проехать как можно большую дистанцию, чтобы детали намотали километраж", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

По итогам первого дня лучшее время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Во второй день тестов за руль болида «Ред Булл» сядет Серхио Перес.