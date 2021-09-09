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Ферстаппен поделился мнением о борьбе «Ред Булла» и «Мерседеса» на «Гран-при Италии»

9 сентября 2021, 20:26
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Италии».

«Конечно, по сравнению с предыдущими сезонами мы должны стать конкурентоспособнее и лучше смотреться в Монце. Но я не уверен, что этого достаточно, чтобы бороться с «Мерседесом».

Как бы то ни было, в этот уик-энд, где нас снова ждет спринт-квалификация, все будет совсем по-другому. И я просто надеюсь, что мы сможем хорошо подготовиться и сделаем свою работу. Пока сложно сказать, где мы находимся в расстановке сил, но, как в Зандворте, здесь точно не будет", — приводит слова Ферстаппена Autosport.

«Гран-при Италии» пройдет с 10 по 12 сентября в Монце.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-unsure-red-bull-gains-enough-to-fight-mercedes-at-monza/6663442/.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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