Ферстаппен поделился мнением о борьбе «Ред Булла» и «Мерседеса» на «Гран-при Италии»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Италии».

«Конечно, по сравнению с предыдущими сезонами мы должны стать конкурентоспособнее и лучше смотреться в Монце. Но я не уверен, что этого достаточно, чтобы бороться с «Мерседесом».

Как бы то ни было, в этот уик-энд, где нас снова ждет спринт-квалификация, все будет совсем по-другому. И я просто надеюсь, что мы сможем хорошо подготовиться и сделаем свою работу. Пока сложно сказать, где мы находимся в расстановке сил, но, как в Зандворте, здесь точно не будет", — приводит слова Ферстаппена Autosport.

«Гран-при Италии» пройдет с 10 по 12 сентября в Монце.