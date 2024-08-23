Ферстаппен ответил на заявление Ларсона, который назвал себя лучше нидерландца

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что думает о словах американского автогонщика Кайла Ларсона, выступающего в NASCAR. Ранее тот заявил, что считает себя лучше нидерландца.

«Это нормально. Каждый думает по-своему, верно? Сначала я должен сказать, что нам не следует вести этот спор, потому что каждый хорош по-своему. Все зависит от того, на чем вы выросли. Для меня, вероятно, картинг и «Формула-1» являются чем-то более естественным, чем гонки по грунту. Я понятия не имею, как это делать в данный момент», — заявил Ферстаппен.

26-летний нидерландский гонщик трижды становился чемпионом мира в классе «Формула-1». Он является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне (19) и по количеству выигранных подряд «Гран-при» (10).