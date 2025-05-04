Ферстаппен — о поуле на «Гран-при Майами»: «Постараемся максимизировать наш результат»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Майами».

«Отличная получилась квалификация. Мы улучшили машину, что позволило мне лучше вращать машину в повороте. У меня была небольшая помарка в первом повороте, из-за этого круг был сложнее в плане работы с резиной. Рад, что этого хватило, чтобы попасть на поул. Не знаю, какой будет темп в гонке, посмотрим, какой будет погода. У нас лучшая позиция для старта, и мы постараемся максимизировать наш результат», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.