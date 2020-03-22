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Ферстаппен отказался участвовать в киберспортивном турнире «Формулы-1»

17:12
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен отказался от участия в киберспортивном турнире, который организовала «Формула-1» в период без реальных гонок. Старт сезона в «Формуле-1» был отложен из-за пандемии коронавируса.

— Я никогда не играл в эту игру, — цитирует Ziggo TV Ферстаппена. — Потребуются дни, чтобы я ее понял. А мне не хочется сейчас вникать. Я занят другими вещами, играю в другие гонки. К тому же мне всегда хочется бороться за победу. Не хочу ехать где-то позади. Лучше вообще не участвовать.

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